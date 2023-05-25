Евгений Куйвашев направил более 12 миллионов рублей на подготовку котельных Ивделя к новому отопительному сезону

На трех газовых котельных в Ивдельском городском округе будет проведен ремонт за счет резервных средств, выделенных губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Павел Ворожцов

Из резервного фонда Свердловской области будет направлено 12,6 миллиона рублей на подготовку газовых котельных Ивделя к новому отопительному сезону. Распоряжение об этом подписал сегодня губернатор Евгений Куйвашев.

"Чтобы провести предстоящий отопительный сезон в муниципалитете без аварий, на трех газовых котельных в Ивдельском городском округе нам необходимо провести ремонтные работы, в том числе заменить котлы, горелки, автоматы безопасности. Это позволит обеспечить бесперебойным теплоснабжением почти 8,5 тысяч человек, живущих в многоквартирных и индивидуальных домах", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным департамента информационной политики региона, обновленные котельные надежно обеспечат теплом Ивдельскую центральную районную больницу, три средние образовательные школы № 1, 2, 7, филиал Североуральского политехникума, детскую спортшколу, кинотеатр "Северный маяк", библиотеку, два детских сада, дом детского творчества и другие социальные объекты.

Добавим, что ежегодно в мае губернатор Евгений Куйвашев подписывает распоряжение правительства о подготовке к будущему отопительному сезону: утверждаются сроки комплексных мероприятий по подготовке объектов к пуску тепла. Что касается отопительного сезона 2022/2023 года, то он прошел организованно, без серьезных аварий.

Напомним, в Свердловской области началась подготовка к новому отопительному сезону.