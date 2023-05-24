Темы дня

Общество
24 мая 2023, 20:00

Шанс на успех

Сегодня в Полевском проходит один из финалов конкурса "Лига управленцев". Это именной проект благотворительного фонда "Синара". Его цель — сформировать у активистов-общественников стратегическое видение будущего промышленных городов. 

Как рассказал "ОГ" куратор "Лиги" Артем Ланцев, участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие средне-специальное либо высшее образование. Они проходят образовательный курс, который читают преподаватели Высшей школы экономики, УрФУ, Российской академии госслужбы при Президенте РФ и других престижных вузов.

Далее конкурсанты готовят собственные проекты, "обкатывают" их с опытными наставниками и презентуют в промышленных городах: Первоуральске, Каменске-Уральском и Полевском. Проекты могут быть связаны с благоустройством территорий, профориентацией жителей и другими сферами. Партнерами конкурса являются местные градообразующие предприятия, главы городов, спикеры дум. 

Победители получают гранты по 200 тысяч рублей на реализацию проектов. Имена победителей жюри огласит позже.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2023, 13:05 / Экономика
Члены правительства Свердловской области отметили устойчивость бюджета региона в 2022 году
25.05.2023, 11:49 / Общество
Евгений Куйвашев направил более 12 миллионов рублей на подготовку котельных Ивделя к новому отопительному сезону
25.05.2023, 11:05 / Общество
Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов взять вопрос на личный контроль
25.05.2023, 10:05 / Общество
В Березовском городском округе набирают добровольцев для патрулирования леса
25.05.2023, 09:32 / Общество
На Среднем Урале ликвидировано 17 природных пожаров за сутки