Шанс на успех

Сегодня в Полевском проходит один из финалов конкурса "Лига управленцев". Это именной проект благотворительного фонда "Синара". Его цель — сформировать у активистов-общественников стратегическое видение будущего промышленных городов.

Как рассказал "ОГ" куратор "Лиги" Артем Ланцев, участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие средне-специальное либо высшее образование. Они проходят образовательный курс, который читают преподаватели Высшей школы экономики, УрФУ, Российской академии госслужбы при Президенте РФ и других престижных вузов.

Далее конкурсанты готовят собственные проекты, "обкатывают" их с опытными наставниками и презентуют в промышленных городах: Первоуральске, Каменске-Уральском и Полевском. Проекты могут быть связаны с благоустройством территорий, профориентацией жителей и другими сферами. Партнерами конкурса являются местные градообразующие предприятия, главы городов, спикеры дум.

Победители получают гранты по 200 тысяч рублей на реализацию проектов. Имена победителей жюри огласит позже.