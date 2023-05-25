На праймериз "Единой России" в Свердловской области проголосовали более 114 тысяч избирателей

В этом году голосование полностью проходит в электронном формате. Фото: Владимир Мартьянов

На сегодняшний день в предварительном голосовании "Единой России" в Свердловской области приняли участие 114 542 зарегистрировавшихся пользователя. В этом году праймериз проходят полностью в электронном формате на сайте pg.er.ru. Данные обновляются каждый час.

Напомним, в Свердловской области продолжается предварительное голосование по определению кандидатов от "Единой России" на выборы в Екатеринбургскую городскую думу, думу городского округа Верхняя Пышма и дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.

"К 13 часам четвертого дня электронного предварительного голосования за кандидатов в депутаты Екатеринбургской думы явка составила 101 304 избирателя (9,14%), за кандидатов в думу ГО Верхняя Пышма — 3 791 избиратель (5,78%) и за кандидата в депутаты Законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу — 9 447 избирателей (7,78%)", — рассказала пресс-секретарь Свердловского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алена Шиян.

Для сравнения: в 2018 году на праймериз в думу Екатеринбурга проголосовали 103 606 человек, или 9,72% избирателей.

Добавим, что на данный момент для принятия участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались на сайте в качестве выборщиков более 151 400 уральцев. Всего по России зарегистрировались в системе более 2,3 млн пользователей. Регистрация открыта до 26 мая.

Предварительное голосование продлится до 28 мая. Результаты подведут 30 мая.

Напомним, избиратели могут зарегистрироваться на сайте до 26 мая с верификацией через портал Госуслуг.

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