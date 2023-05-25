Евгений Куйвашев заявил об ответственности арендаторов лесных участков за пожары

Сотрудники компаний-лесопользователей и лесничеств в выходные будут патрулировать и окарауливать территории региона по поручению Евгения Куйвашева. Фото: Борис Ярков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что к арендаторам земельных участков, которые не принимают участия в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры вплоть до расторжения договоров аренды. Добросовестным лесопользователям, наоборот, будет оказана поддержка.

"И в профилактике, и в тушении пожаров должны быть задействованы арендаторы лесных участков. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участия в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона", — заявил Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информационной политики региона, те арендаторы, которые заняли позицию стороннего наблюдателя и не помогают в тушении природных пожаров, а также если имеют долги за аренду, будут заново участвовать в торгах. Таких в регионе — 98, их общий долг в бюджет региона составляет более 50 млн рублей.

Также по поручению Евгения Куйвашева создается список из 2 700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона. Таким образом, на защиту леса выйдут все те, кто пользуется им.

Напомним, главам муниципалитетов ранее было поручено предоставить полную информацию о расположенных в населенных пунктах заброшенных объектах и бесхозных участках. Данные этой ревизии будут переданы в надзорные ведомства.

Напомним, на Среднем Урале ликвидировано 17 природных пожаров за сутки.

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