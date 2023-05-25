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25 мая 2023, 15:31

Марка к 300-летию Екатеринбурга выпущена в обращение

Гашение марки к 300-летию Екатеринбурга

Специальный почтовый штемпель первого дня "25 мая" доступен только сегодня. Фото: Борис Ярков

В Музее истории Екатеринбурга 25 мая прошла церемония гашения почтовой марки к 300-летию города. Дополнительно к выпуску юбилейной марки появились конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга (620 000).

Специальный почтовый штемпель первого дня "25 мая" доступен только сегодня в центральном отделении почты на проспекте Ленина, 39. Инициатором мероприятия выступило Управление федеральной почтовой связи Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

На юбилейной марке изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современной части города. Ее тираж — 135 тысяч экземпляров.

Чтобы самостоятельно изготовить коллекционный филателистический сувенир к 300-летию Екатеринбурга, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск юбилейного почтового штемпеля. Он будет действовать только в день выхода марки, после чего будет уничтожен. Марки, погашенные этим штемпелем, приобретут особую коллекционную ценность.

Почтовые марки поступят во все крупные отделения Почты России Екатеринбурга.

Фото: Борис Ярков

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что конверт с рисунком юного художника выпустит Почта России к юбилею Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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