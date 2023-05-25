Марка к 300-летию Екатеринбурга выпущена в обращение

В Музее истории Екатеринбурга 25 мая прошла церемония гашения почтовой марки к 300-летию города. Дополнительно к выпуску юбилейной марки появились конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга (620 000).
Специальный почтовый штемпель первого дня "25 мая" доступен только сегодня в центральном отделении почты на проспекте Ленина, 39. Инициатором мероприятия выступило Управление федеральной почтовой связи Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
На юбилейной марке изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современной части города. Ее тираж — 135 тысяч экземпляров.
Чтобы самостоятельно изготовить коллекционный филателистический сувенир к 300-летию Екатеринбурга, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск юбилейного почтового штемпеля. Он будет действовать только в день выхода марки, после чего будет уничтожен. Марки, погашенные этим штемпелем, приобретут особую коллекционную ценность.
Почтовые марки поступят во все крупные отделения Почты России Екатеринбурга.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что конверт с рисунком юного художника выпустит Почта России к юбилею Екатеринбурга.
Еще по теме:
- Евгений Куйвашев поручил провести мероприятия к 300-летию Екатеринбурга на высоком уровне
- Екатеринбуржцам предлагают выбрать визитную карточку уральской столицы
- Почта России в августе выпустит конверты к 300-летию Екатеринбурга
- Жители Екатеринбурга могут выбрать вещи для капсулы времени и написать послание потомкам