В Екатеринбург из служебной командировки на Северный Кавказ вернулся генерал-лейтенант Александр Мешков

На плацу состоялось торжественное построение личного состава. Фото: Валерий Горелых

Руководитель свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков и его заместитель генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин вернулись в Екатеринбург из служебной командировки в республику Дагестан. Там на полугодовой боевой вахте находится сводный отряд свердловских силовиков, который помогает местным ОВД поддерживать правопорядок.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, Александр Мешков и Петр Кривегин проверили боевую готовность личного состава на случай возможного осложнения оперативной обстановки. Они также ознакомились с условиями, в которых живут и работают свердловчане.

На плацу прошло торжественное построение личного состава. В нем принял участие министр внутренних дел по республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. У мемориального комплекса участники встречи почтили минутой молчания память коллег, возложили цветы.

"Генерал Мешков искренне поблагодарил сотрудников за мужество, терпение и патриотизм, так как все они на протяжении 6 месяцев находятся вдали от дома и своих родных, с честью выполняя поставленные задачи по контролю за непростой обстановкой в регионе. Наиболее отличившимся по службе полицейским были вручены почетные грамоты и знаки отличия. Пользуясь случаем, сотрудники передали видеоприветы семьям и коллегам из своих отделов полиции", — рассказал Валерий Горелых.

По итогам поездки Александр Мешков поручил своему заместителю Петру Кривегину оперативно решить все вопросы, которые касаются быта личного состава.

Видео предоставлено Валерием Горелых.

Ранее "Областная газета" писала, что глава свердловской полиции Александр Мешков провел оперативные совещания в Качканаре и Кушве.