Евгений Куйвашев принял решение поощрять волонтеров за помощь на пожарах

Евгений Куйвашев сегодня работает в Малышевском городском округе, где продолжается ликвидация природного возгорания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на денежное вознаграждение смогут претендовать волонтеры, участвующие в тушении и локализации природных пожаров, а также те, кто сообщает достоверную информацию о виновниках возгораний или помогает их задержать. По поручению главы региона правительство подготовило соответствующее постановление.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, добровольцы, которые участвуют в непосредственной ликвидации пожаров и патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая — даты введения режима ЧС в лесах.

Выплата составит:

50 рублей в час — при участии добровольца в организованных мероприятиях до 4 часов;

100 рублей в час — при участии более 4 часов, но не более 2 тысяч рублей в сутки;

50 тысяч рублей — за предоставление правоохранительным органам достоверной информации о виновнике пожара (при условии, что сведения подтвердятся);

100 тысяч рублей — за информацию о виновнике пожара и помощь в его задержании.

Для получения выплат необходимо будет обращаться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Глава ведомства Денис Мамонтов уточнил, что нужно будет подать заявление. Это можно делать ежедневно или за определенный период. Минприроды запросит подтверждающую информацию у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей самостоятельно.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев выразил благодарность спасателям и добровольцам, которые ликвидируют пожары в Свердловской области.

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