По итогам работы в поселке Малышева Евгений Куйвашев дал дополнительные поручения по профилактике пожаров

Губернатор проверил, как ведется патрулирование в одном из садовых товариществ в Малышевском ГО. Около СНТ была обнаружена свалка строительного мусора. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 мая провел оперативное совещание в поселке Малышева, где продолжается ликвидация пожара на площади 350 гектаров. Глава региона дал ряд дополнительных поручений по ликвидации и профилактике природных возгораний на Среднем Урале, сообщает департамент информационной политики региона.

На совещании глава региона дал установку, что работа контрольных групп, которые созданы по его поручению, в муниципалитетах должна начинаться с 4:00. В это время рыбаки выходят на рыбалку и начинают разжигать костры.

"От этих выходных будет зависеть, какая обстановка в регионе будет в дальнейшем. Если люди поедут на шашлыки, будет всплеск пожаров. По поручению лесничества надо привлекать к борьбе с огнем всех арендодателей земельных участков. Любой пожар на 99% идет от ландшафтного. Я не хочу, чтобы наши люди были в дыму до сентября", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Также сегодня губернатор проверил, как проходит патрулирование в одном из садовых товариществ в Малышевском городском округе. Около СНТ была обнаружена свалка строительного мусора.

"Такое захламление недопустимо, это все должно быть утилизировано. За такой хлам рядом с СНТ штрафы неизбежны!" — подчеркнул он.

Отметим, главы нескольких муниципалитетов уже предоставили первые отчеты о работе по поручениям, которые Евгений Куйвашев дал утром 25 мая. А именно: привлечь к профилактике и тушению пожаров арендаторов лесных участков, провести ревизию сельскохозяйственных земель, чтобы выявить бесхозные участки.

Так, в Асбесте налажено взаимодействие с представителями лесничества, прошли встречи с руководством местной птицефабрики для актуализации информации по землям сельхозназначения. Организовано патрулирование: количество контрольных групп к 26 мая будет увеличено до 12, а в перспективе — до 25.

В Сухом Логу ведется патрулирование и фиксация правонарушений. Выявлено уже 60, по каждому идет работа. Контрольные группы возглавляют главы сельских территорий. К патрулированию привлечены добровольцы из числа сотрудников местных предприятий. В работу по профилактике и ликвидации пожаров максимально вовлечены арендаторы лесных участков. Выполняется объезд арендованных земель для оценки их состояния.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев принял решение поощрять волонтеров за помощь на пожарах.

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