Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства

Губернатор поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С Днем российского предпринимательства поздравил уральцев губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уважаемые предприниматели Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства! Выражаю искреннюю благодарность за вашу высокую ответственность, креативность, неравнодушие и решительность, которые помогли вам создать свое дело, реализовать важные и нужные проекты в самых разных сферах.

Современные экономические вызовы во многом стали проверкой на прочность для уральского бизнеса. В то же время они открыли широкое поле возможностей для воплощения в жизнь новых идей. И крупные промышленные компании, и субъекты малого и среднего бизнеса достойно адаптировались к текущим реалиям и продолжают укреплять свои позиции, осваивать освободившиеся ниши, модернизировать производства, повышать производительность труда.

Правительство Свердловской области всегда уделяет большое внимание созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности: регулярно актуализирует комплекс мер поддержки, внедряет современные подходы к продвижению продукции, товаров и услуг компаний, содействует формированию креативных кластеров, привлечению инвестиций в проекты и стартапы.

Впереди много работы по укреплению технологического и экономического суверенитета государства, комплексной подготовке кадров и созданию высокопроизводительных рабочих мест, повышению конкурентоспособности уральской продукции. Уверен, что вместе с предпринимательским сообществом региона мы сумеем решить все поставленные задачи.

Уважаемые предприниматели!

Благодарю вас за добросовестный созидательный труд, за вклад в развитие экономики Свердловской области и обеспечение благополучия уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья, больших деловых успехов, всего самого доброго!"