Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю с Днем российского предпринимательства каждого, кто вкладывает силы, энергию, душу и знания в свое дело.

Предприниматели Уральского федерального округа — это инициативные и смелые люди, настоящая опора экономики. Вы создаете востребованные товары, услуги, рабочие места. Выводите на рынок новые продукты и технологии. Платите в бюджет налоги. Успешно отвечаете на самые сложные вызовы, постоянно открываете новые возможности.

Искренне благодарю вас за упорство в достижении поставленных целей, за трудолюбие и отзывчивость, за социальную ответственность, вовлеченность в жизнь страны. С предпринимательским сообществом мы находимся в постоянном активном диалоге. Вместе ищем и находим решения, способные качественно улучшить деловой климат в регионах.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам развития и процветания, верных решений, надежных партнеров! Верьте в себя, свою страну — и все получится!"