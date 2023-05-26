Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства.
"Уважаемые друзья!
Поздравляю с Днем российского предпринимательства каждого, кто вкладывает силы, энергию, душу и знания в свое дело.
Предприниматели Уральского федерального округа — это инициативные и смелые люди, настоящая опора экономики. Вы создаете востребованные товары, услуги, рабочие места. Выводите на рынок новые продукты и технологии. Платите в бюджет налоги. Успешно отвечаете на самые сложные вызовы, постоянно открываете новые возможности.
Искренне благодарю вас за упорство в достижении поставленных целей, за трудолюбие и отзывчивость, за социальную ответственность, вовлеченность в жизнь страны. С предпринимательским сообществом мы находимся в постоянном активном диалоге. Вместе ищем и находим решения, способные качественно улучшить деловой климат в регионах.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам развития и процветания, верных решений, надежных партнеров! Верьте в себя, свою страну — и все получится!"