Людмила Бабушкина поздравила уральцев с Днем российского предпринимательства. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с Днем российского предпринимательства.

"Уважаемые предприниматели!

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Сегодня — праздник людей инициативных, предприимчивых, активных, тех, кто развивает свой бизнес, создает предприятия, новые рабочие места, способствует процветанию нашего региона.

Предпринимательство — это творчество и созидание, поиск нестандартных решений и готовность к риску. На Среднем Урале органы государственной власти уделяют большое внимание созданию благоприятных условий для реализации бизнес-инициатив. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области вместе с губернатором региона и областным правительством постоянно расширяют перечень мер поддержки для представителей бизнеса.

Благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за 2022 год на Среднем Урале появилось более 500 новых малых предприятий, выросло количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. К сегодняшнему дню в сфере малого и среднего бизнеса занято около трети трудоспособного населения Свердловской области.

Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает ваш бизнес и удача сопутствует вам во всех начинаниях!"