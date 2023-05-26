Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с Днем российского предпринимательства.
"Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Сегодня — праздник людей инициативных, предприимчивых, активных, тех, кто развивает свой бизнес, создает предприятия, новые рабочие места, способствует процветанию нашего региона.
Предпринимательство — это творчество и созидание, поиск нестандартных решений и готовность к риску. На Среднем Урале органы государственной власти уделяют большое внимание созданию благоприятных условий для реализации бизнес-инициатив. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области вместе с губернатором региона и областным правительством постоянно расширяют перечень мер поддержки для представителей бизнеса.
Благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за 2022 год на Среднем Урале появилось более 500 новых малых предприятий, выросло количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. К сегодняшнему дню в сфере малого и среднего бизнеса занято около трети трудоспособного населения Свердловской области.
Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!
От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает ваш бизнес и удача сопутствует вам во всех начинаниях!"