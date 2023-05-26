В РФ разрабатывают законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции

Законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции находится в высокой степени готовности. Фото: Владимир Мартьянов

В России хотят ввести наказание для зрителей, отправляющих донаты треш-стримерам, а также разграничить уголовную и административную ответственность для тех, кто ведет данные трансляции.

Законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции находится в высокой степени готовности. Предлагается жертв издевательств брать под защиту прокуратуры. Ведомству могут передать полномочия заводить уголовные дела на треш-стримеров. С такой инициативой выступили депутаты, кабинет министров и правоохранительные органы.

Также разработчики законопроекта предлагают разграничить уголовную и административную ответственность для треш-стримеров. Это необходимо в случае, если трансляция велась с привлечением актеров, которые изображали жертв насилия. Ответственности за такой жестокий контент избежать не получится, предлагается назначать штраф.

"Сами штрафы, на наш взгляд, должны быть высокими. Поскольку треш-стриминги зачастую пользуются большой популярностью и приносят своим создателям хороший доход, ни 10, ни 50, ни даже 100 тысяч штрафа для них большой роли не сыграют. Поэтому здесь нужно говорить о сотнях тысяч рублей как минимум, это уже будет достаточно болезненным воздействием", — цитирует "Парламентская газета" первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артема Ткачева.

Напомним, ранее в Реже полиция изъяла у жестокого блогера кота, которого он обматывал скотчем или заставлял отжиматься.