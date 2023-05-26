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26 мая 2023, 13:42

Свердловская полиция приглашает журналистов принять участие в конкурсе "Щит и перо — 2023"

Конкурс "Щит и перо"

Принимаются работы в номинациях, посвященных деятельности органов внутренних дел, в том числе интернет- и PR-проекты о полиции. Фото: Валерий Горелых

Свердловский главк МВД в лице руководителя пресс-службы полковника Валерия Горелых приглашает представителей средств массовой информации, общественных объединений, PR-специалистов, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел принять участие во Всероссийском конкурсе "Щит и перо — 2023". Принимаются работы в номинациях, посвященных деятельности органов внутренних дел, в том числе интернет- и PR-проекты о полиции.

Основные критерии оценки — полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), литературный стиль (для публикаций в печатных и интернет-изданиях).

По информации Валерия Горелых, на конкурс "Щит и перо" принимаются материалы, вышедшие в СМИ в период с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года. Работы необходимо отправить до 31 мая по адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 16, УОС МВД России, с пометкой на конверте "Щит и перо". Узнать подробности конкурса и скачать анкету участника можно на сайте.

"Отмечу, что победителей мероприятия ждут не только памятные подарки, но и, возможно, встреча с главой МВД, который, как правило, принимает личное участие в торжественной церемонии награждения лауреатов. На Среднем Урале достаточно много талантливых, креативных и неравнодушных к вопросам деятельности полиции мастеров пера. Как говорится, добро пожаловать! Риск — благородное дело!" — сказал Валерий Горелых.

Номинации конкурса:

1. "Полиция доверия" — публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах:

  • рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;
  • освещающие наиболее точно и полно раскрытие конкретного преступления;
  • направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.

2. "Честь. Долг. Мужество" — работы, рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, раскрывающие положительные человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России.

3. "Гражданская позиция"— материалы, отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области.

4. "Меняемся вместе" — работы и акции, способствующие развитию правосознания граждан:

  • направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;
  • освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественного совета;
  • посвященные сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел;
  • ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел, организованные представителями гражданского общества.

5. "PR- проект года" — реализованные акции в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел:

  • рекламные и PR-акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел, повышение престижа службы в органах внутренних дел;
  • информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;
  • рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на информирование населения;
  • долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в интернете.

6. "Содружество" — материалы, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации:

  • освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
  • реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации.

7. "Лучший интернет-проект о полиции" — реализованные проекты в интернете, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел:

  • способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел;
  • раскрывающие суть и задачи службы в органах внутренних дел;
  • повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел.

    Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области определены победители детского конкурса "Полицейский дядя Степа — 2023".

    Областная газета Свердловской области

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