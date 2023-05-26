Свердловская полиция приглашает журналистов принять участие в конкурсе "Щит и перо — 2023"

Принимаются работы в номинациях, посвященных деятельности органов внутренних дел, в том числе интернет- и PR-проекты о полиции. Фото: Валерий Горелых

Свердловский главк МВД в лице руководителя пресс-службы полковника Валерия Горелых приглашает представителей средств массовой информации, общественных объединений, PR-специалистов, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел принять участие во Всероссийском конкурсе "Щит и перо — 2023". Принимаются работы в номинациях, посвященных деятельности органов внутренних дел, в том числе интернет- и PR-проекты о полиции.

Основные критерии оценки — полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), литературный стиль (для публикаций в печатных и интернет-изданиях).

По информации Валерия Горелых, на конкурс "Щит и перо" принимаются материалы, вышедшие в СМИ в период с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года. Работы необходимо отправить до 31 мая по адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 16, УОС МВД России, с пометкой на конверте "Щит и перо". Узнать подробности конкурса и скачать анкету участника можно на сайте.

"Отмечу, что победителей мероприятия ждут не только памятные подарки, но и, возможно, встреча с главой МВД, который, как правило, принимает личное участие в торжественной церемонии награждения лауреатов. На Среднем Урале достаточно много талантливых, креативных и неравнодушных к вопросам деятельности полиции мастеров пера. Как говорится, добро пожаловать! Риск — благородное дело!" — сказал Валерий Горелых.

Номинации конкурса: 1. "Полиция доверия" — публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах: рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;

освещающие наиболее точно и полно раскрытие конкретного преступления;

направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер. 2. "Честь. Долг. Мужество" — работы, рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, раскрывающие положительные человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России. 3. "Гражданская позиция"— материалы, отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области. 4. "Меняемся вместе" — работы и акции, способствующие развитию правосознания граждан: направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;

освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественного совета;

посвященные сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел;

ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел, организованные представителями гражданского общества. 5. "PR- проект года" — реализованные акции в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел: рекламные и PR-акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел, повышение престижа службы в органах внутренних дел;

информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;

рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на информирование населения;

долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в интернете. 6. "Содружество" — материалы, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации: освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации. 7. "Лучший интернет-проект о полиции" — реализованные проекты в интернете, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел: способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел;

раскрывающие суть и задачи службы в органах внутренних дел;

повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области определены победители детского конкурса "Полицейский дядя Степа — 2023".