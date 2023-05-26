Евгений Куйвашев отметил потенциал нового центра общественной поддержки "Единой России" в Екатеринбурге

Губернатор Евгений Куйвашев посетил открытие центра общественных инициатив "Единой России". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ознакомился с работой центра общественных инициатив партии "Единая Россия" в Екатеринбурге. Глава региона отметил, что новая площадка станет востребованной среди широкого круга уральцев.

Центр открыли на базе екатеринбургского БЦ "Панорама". Площадка станет образовательным центром, где будут развиваться инициативы в сфере добровольчества, патриотического воспитания, также обратившиеся смогут получить правовую помощь, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

"Безусловно, такая общественная площадка нужна и важна, чтобы любой человек, любая некоммерческая организация могли представить свои инициативы, свои соображения по любой экономической, социальной или политической повестке у нас в регионе. Здесь работают опытные специалисты, которые качественно обработают любую заявку. Это дает нам возможность принимать решения, опираясь на инициативы, которые идут от людей, которые обращаются в том числе и в этот общественный центр", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

Как отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, региональная общественная приемная партии востребована среди свердловчан. В прошлом году в нее поступило 11 тысяч обращений.

"Теперь будет еще больше желающих [проявить активную позицию] жителей Свердловской области, некоммерческих организаций, молодежи. Площадка будет работать в новом формате — это и молодежное направление, и региональная общественная приемная, и работа с некоммерческими организациями, и реализация партийных проектов, и правозащитная площадка. Я думаю, что эта площадка будет интересна молодежи. Сегодня я пообщалась с ребятами — они очень рады, что открывается этот штаб", — отметила Людмила Бабушкина.

Фото: Павел Ворожцов

Представители центра отмечают, что площадка поможет выстроить эффективную коммуникацию с молодежью.

"Мы здесь можем обучать, формировать волонтерские отряды. Сегодня, например, речь идет об участии добровольцев в борьбе с пожарами. И "Молодая гвардия" сейчас, как и другие волонтеры, этим очень активно занимается. Здесь можно делиться опытом, и здесь мы можем набирать волонтеров", — сказал председатель всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России" Антон Демидов.

Фото: Павел Ворожцов

В день открытия в центре была организована работа сразу нескольких площадок. Для родителей провели лекцию, посвященную проблематике буллинга. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области провел профориентационную встречу для студентов. Также на площадке организовали экспозицию музея "Крылатая гвардия". Выставку посвятили основателю воздушно-десантных войск страны, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

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