В Свердловской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 7 тысяч семей

Средства положены на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Фото: Полина Зиновьева

Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала получают более 7 тысяч свердловских семей. Мера поддержки адресована тем, у кого доход ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей.

С 2023 года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нововведений. Теперь средства положены на каждого малыша до 3 лет, включая первенца, тогда как раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка. Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня деньги будут получать все семьи в один день — 5-го числа каждого месяца. Впервые это правило будет применено к пособию за май, то есть средства поступят 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

Для оформления выплаты семье нужно подать заявление в отделение Социального фонда РФ. Сделать это можно через личный кабинет на портале Госуслуг, на сайте СФР, а также лично в МФЦ или в клиентской службе регионального Отделения фонда.

Ранее "Областная газета" писала, что максимальную выплату на детей в виде единого пособия получают 53 тысячи свердловских семей.

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