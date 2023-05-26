Три свердловских подростка отмечены медалями "Юный герой" за помощь в ликвидации последствий пожаров

Ребята не растерялись, проявили храбрость и помогли ликвидировать пожары на своей малой родине. Фото: telegram-канал "Единая Россия Свердловская область"

Представители Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) вручили медали "Юный герой" 16-летнему Даниле Синькову и 18-летней Яне Зверевой из Сосьвы, а также 13-летнему Егору Конофольскому из поселка Ключевск. Ребята помогали своим землякам в ликвидации последствий пожаров.

"Эти ребята совершили по-настоящему героический поступок, на который способен не каждый взрослый. Они не растерялись, проявили храбрость и помогли ликвидировать пожары на своей малой родине. Спасибо за неравнодушие. Мы вами гордимся!" — приводит telegram-канал "Единая Россия Свердловская область" слова председателя МГЕР Антона Демидова.

Отметим, что награждение ребят прошло в ходе открытия штаба общественной поддержки "Единой России" в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев принял решение поощрять волонтеров за помощь на пожарах.