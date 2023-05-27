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27 мая 2023, 09:30

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником

Владимир Якушев

Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем библиотек. Фото: Александр Лакедемонский

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю сотрудников библиотек и ветеранов профессии с праздником! 

Библиотечные фонды хранят тысячи источников самых разных форматов — печатные, электронные, аудиовизуальные. И каждый из них — это кладовая знаний о жизни, достижениях и мыслях человечества. 

Сегодня благодаря национальному проекту "Культура" библиотеки превращаются в современные мультикультурные пространства. В точки притяжения людей разных возрастов и интересов. Внедрение цифровых технологий обеспечивает доступ к уникальным изданиям из любой точки нашей страны. И Уральский федеральный округ — в числе лидеров трансформации библиотечных пространств. 

Дорогие работники библиотек и ветераны профессии!

Без вас эти изменения были бы невозможны. Ваш энтузиазм, терпение и увлеченность делом вызывают восхищение и уважение! Ваш вклад в просвещение общества неоценим! Желаю вам успехов в реализации всех планов! И пусть залы ваших библиотек всегда будут наполнены посетителями!"

Областная газета Свердловской области

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Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником