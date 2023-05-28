Евгений Куйвашев поздравил с профессиональным праздником работников химической промышленности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем химика, который отмечается в России в последнее воскресенье мая.

"Дорогие уральцы!

Поздравляю работников химической промышленности, ветеранов отрасли, технологов, ученых и студентов с профессиональным праздником – Днем химика!

Химическая промышленность – одна из важнейших и самых перспективных отраслей, которая во многом влияет на ускоренное развитие металлургии, машиностроения, медицины и фармакологии.

Свердловская область славится своими химическими предприятиями с богатой историей и крепкими традициями, сильной научной школой и высококлассными специалистами.

В современных экономических реалиях химический комплекс продолжает демонстрировать высокие производственные показатели и наращивать свой потенциал. Предприятия планомерно решают вопросы обеспечения импортонезависимости, встраиваются в новые кооперационные и логистические цепочки, расширяют ассортимент продукции, воплощают в жизнь масштабные проекты.

Особого уважения заслуживает профессионализм и талант уральских химиков – инженеров и технологов, целеустремленность и невероятное трудолюбие уральских ученых, которые ежедневно занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, разработкой передовых технологий, созданием востребованных материалов.

Уважаемые работники химической отрасли!

Благодарю вас за добросовестное отношение к своему делу, за большой вклад в развитие промышленного комплекса Свердловской области и всей России. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых открытий и достижений на благо региона!"