Предпринимателей отметили день в день

С губернатором Евгением Куйвашевым – заместитель директора ООО ПКФ «Саотрон» (номинация «Молодой предприниматель») Елена Бедрина и председатель совета директоров ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Александр Кахидзе. Фото: Павел Ворожцов

26 мая, в День российского предпринимательства, в Колонном зале Дома Севастьянова прошла церемония чествования лауреатов премии «Номер один» – награждение лучших представителей свердловского бизнес-сообщества по итогам прошедшего года. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.

Премия «Номер один» присуждается в Свердловской области с 2017 года. Она учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области.

Предваряя вручение премий 2023 года, губернатор вручил награды регионального значения. Так, почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено коммерческому директору компании «Планкомплект» Илье Бориско, генеральному директору компании «Спецавтотехника» Александру Николашкину, учредителю компании «ОМЕГА-93» Владимиру Смирнову. Кроме того, глава региона вручил руководителям девяти предприятий почетные грамоты.

– Ваша деятельность всегда связана с риском и огромной ответственностью. Ведь в ваших руках не только судьба предприя­тия. От ваших управленческих решений, дальновидности и муд­рости зависит благополучие сотрудников и их семей, поддержание созидательного настроя в обществе. В свою очередь, правительство Свердловской области всегда будет оказывать поддержку бизнесу, формировать благоприятный инвестиционный климат, расширять поле возможностей для роста деловой активности, снижать административные барьеры, содействовать подготовке кадров и продвижению уральской продукции, – сказал Евгений Куйвашев.

Задача премии «Номер один» – консолидировать усилия уральского бизнеса для развития комфортной деловой среды, а также способствовать продвижению наших предприя­тий на федеральном и мировом уровнях.

В 2023 году были определены 6 номинаций.

Особой, в связи с 300-летием столицы Среднего Урала, стала номинация «За вклад в развитие Екатеринбурга». В ней победу одержало публичное акцио­нерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».

Наибольшее обсуждение вызвала главная номинация, претендентами на Гран-при стали 10 предприятий Свердловской области.

В 2023 году Гран-при решено вручить за наиболее значимый для Свердловской области и реа­лизованный инфраструктурный проект в период с 2022 года – 1 квартал 2023 года.

Победителем стало ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» за реализацию проекта «Транспортно-логистический центр «Уральский».