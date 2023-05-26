Без пива и Fan ID

Вчера был презентован первый из официальных плакатов Фестиваля. На постере изображен посол Фестиваля – екатеринбургский гимнаст, олимпийский чемпион Давид Белявский. Фото: Пресс-служба МФУС.

Вчера руководитель Дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр ЧЕРНОВ встретился с журналистами екатеринбургских СМИ. «ОГ» отобрала наиболее интересные ответы.

На сегодняшний день свое участие в Фестивале, который пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа, подтвердили более 30 стран. Это государства Азии, Африки и Латинской Америки: Китай, Монголия, Таиланд, Куба, Бразилия, Венесуэла…

На екатеринбургском Фестивале (в отличие от классических Универсиад) будут соревноваться не страны, а вузы. В связи с этим на церемониях открытия и закрытия не будет традиционного парада национальных команд, хорошо знакомого всем по Олимпиадам и Универсиадам.

Сами церемонии открытия и закрытия пройдут не на «Екатеринбург Арене», как планировалось изначально, а в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В общей сложности в столицу Урала приедут 4 000 гостей. 3 500 из них – это спортсмены, остальные – тренеры, медики, технические специалисты.

Численность российской делегации – до двух тысяч человек.

Отбор российских участников Фестиваля осуществляет Российский студенческий спортивный союз (РССС). Главный критерий – результат на всероссийских студенческих соревнованиях. Но часть вузов и спорт­сменов попадут на соревнования по заявкам. Как сообщил Александр Чернов, «дирекция попросила РССС в этом случае отдавать приоритет свердловским вузам».Окончательные списки участников Фестиваля будут сформированы к концу июля.

Вход на соревнования будет осуществляться по билетам. Билеты платные, но недорогие. Подробности дирекция огласит в ближайшее время. Системы Fan ID на Фестивале не будет. Пива на трибунах – тоже.

Абсолютно все соревнования будут транслироваться в интернете. Телеканал «Матч ТВ» покажет часть финалов и в каком-то виде церемонии открытия и закрытия. Кроме того, ежедневно будут выходить «Дневники Фестиваля».

Бюджет Фестиваля – меньше 4 миллиардов рублей. Это в четыре с лишним раза меньше, чем пришлось бы потратить на проведение