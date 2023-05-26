Общественная поддержка нашла площадку

Евгений Куйвашев пожелал центру успехов. Фото: Павел Ворожцов

Штаб общественной поддержки в Екатеринбурге расположился на первом этаже бизнес-центра на улице Куйбышева. Пространство поделено на конференц-зал, конференц-зону и молодежную зону.

Площадка штаба должна наполниться яркими мастер-классами, вебинарами, конференциями, семинарами. Здесь будут собираться и общаться волонтеры и молодежь, представители НКО и власти, депутаты и эксперты.

– Штаб – это площадка-трансформер. Она позволяет проводить широкий спектр мероприятий – от тематических круглых столов, стратегических и форсайт-сессий до выступлений музыкальных, спортивных коллективов, обучающих и познавательных форумов, – рассказал депутат Законодательного Собрания Михаил Клименко, который руководит штабом.

Вчера он показал секретарю регионального отделения «Единой России» Евгению Куйвашеву, как это работает – на площадке была лекция про буллинг, была «мозгобойня» для молодых, были депутаты, постоянно ведущие приемы в Депутатском центре, и волонтеры Правозащитного центра.

– Безусловно, такая общественная площадка нужна и важна, чтобы любой человек, любая некоммерческая организация могли представить свои инициативы, свои соображения по любой экономической, социальной или политической повестке у нас в регионе. Здесь работают опытные специалисты, которые качественно обработают любую заявку. Это дает нам возможность принимать решения, опираясь в том числе на инициативы от людей, которые обращаются, в том числе и в этот общественный центр, – сказал Евгений Куйва­шев.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина считает, что теперь будет больше желающих проявить активность:

– Площадка будет работать в новом формате. Я думаю, что это будет интересно молодежи. Сегодня я пообщалась с ребятами – они очень рады, что открывается этот штаб, – отметила Людмила Бабушкина.

А на улице всех ждал знаменитый багги Сергея Карякина, который эффективно совмещает работу в Законодательном Собрании с участием в гонках мирового уровня. Это тоже пример будущего формата работы штаба – показывать достижения земляков, которые пропагандируют Свердловскую область.