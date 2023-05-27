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Общество
27 мая 2023, 11:27

Журналисты из Сухого Лога представили в Екатеринбурге фотопроект с матерями павших в ходе СВО воинов

  Василий Алексеев
Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин поблагодарил главного редактора газеты "Знамя победы" Олесю Салтанову за фотопроект "Мамы героев". Фото: Василий Алексеев

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин поблагодарил главного редактора газеты "Знамя победы" Олесю Салтанову за фотопроект "Мамы героев". Фото: Василий Алексеев

Работники газеты "Знамя победы" из Сухого Лога презентовали выставку "Мамы героев" в Доме журналистов в Екатеринбурге. На 12 фотографиях — матери с портретами их сыновей, погибших на СВО. 

По словам главного редактора издания Олеси Салтановой, с начала мобилизации команда газеты проводила сбор гуманитарной помощи для бойцов  из Сухого Лога: помогала собрать им в дорогу спальные мешки, обмундирование и питание. В ходе работы журналисты обменивались контактами с военнослужащими, их родителями, чтобы отслеживать судьбу каждого. 

"Наш проект создан для патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы они знали о тяжелейшем периоде нашей современной истории. Чтобы дети знали российских героев, которые отдали жизнь за наше светлое будущее", — поделилась с "Областной газетой" автор снимков Татьяна Сысолятина.

Авторы проекта планируют показать выставку в Челябинской, Курганской областях и в Сочи. Фото: Василий Алексеев

Создатели рассчитывают сделать выставку выездной: фотографии матерей воинов планируют представить в Челябинской, Курганской областях и в Сочи. Выставку оценили директора и редакторы газет из Каменска-Уральского, Среднеуральска, Красноуфимска и других городов Свердловской области.

Высокого мнения о фотопроекте и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. 

"Мы уже презентовали многие проекты в Доме журналистов, посвященные СВО. Когда начинаешь глубоко вникать в них, без слез не обойтись, потому что наши земляки-уральцы не то что активно участвуют, а задают тон СВО. Поддержка дома, жены, второй половины, близких и родных — самый мощный заряд, который дает им надежду, силы и уверенность в победе", — сказал коллегам Александр Левин.

Областная газета Свердловской области

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