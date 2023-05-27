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27 мая 2023, 11:39

"Майскую прогулку" в Екатеринбурге перенесли на осень

"Майская прогулка"

"Майскую прогулку" перенесли на 10 сентября. Фото: Полина Зиновьева

Традиционная "Майская прогулка" в Екатеринбурге перенесена на сентябрь, об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Нас это бесконечно расстраивает, ведь мы вместе с вами хотели провести юбилейную прогулку по всем нашим любимым традициям. Но ситуация такова. Полагаться на смену погоды, отмену противопожарного режима и держать вас в состоянии неопределенности мы не можем себе позволить", — написали в telegram-канале организаторы "Майской прогулки".

Перенести прогулку было решено на 10 сентября. Организаторы поясняют, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, введен запрет на посещение лесов и лесопарков. К тому же сильная жара, которая установилась на Среднем Урале, может повлиять на состояние здоровья участников прогулки.

Организаторы отмечают, что сделают все возможное, чтобы юбилейная "Майская прогулка" состоялась именно в этом году. Все оплаты, которые ранее внесли участники, сохраняются. Если кто-то захочет вернуть средства, необходимо написать сообщение в группу в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее сообщалось, что "Майская прогулка" состоится 4 июня.

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Областная газета Свердловской области

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