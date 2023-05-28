Электронное свидетельство о рождении с начала года оформили на 690 свердловских малышей

С начала года в Свердловской области родились более 14 тысяч малышей. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области с начала 2023 года родители 690 новорожденных оформили электронные свидетельства через портал Госуслуг.

По данным департамента информационной политики региона, с начала года на Среднем Урале родилось более 14 тысяч детей. Цифровым сервисом оформления свидетельства о рождении воспользовались не более 5% молодых родителей. При этом оформить документ с помощью портала электронных услуг несложно. Оба родителя должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Все документы направляются в электронной форме. Зарегистрировать ребенка нужно в течение месяца после его рождения.

Подписать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства маме предложат в роддоме. После этого реквизиты документа поступят в ее личный кабинет на Госуслугах. На портале будет сформировано заявление на регистрацию рождения в органах ЗАГС, которое необходимо заполнить и тщательно проверить.

В случае если родители малыша состоят в браке, заявление поступит супругу на согласование, а после будет направлено на регистрацию в органы ЗАГС. Если ребенок родился не в браке, то после регистрации электронного свидетельства о рождении можно отметить установление отцовства в органах ЗАГС.

Рождение ребенка в ЗАГСе зарегистрируют на следующий день после поступления всех документов. В личный кабинет мамы на Госуслугах придет уведомление о государственной регистрации с реквизитами актовой записи о рождении. Также данные из ЗАГСа автоматически поступят в Социальный фонд, который сформирует для ребенка номер СНИЛС и направит его в личный кабинет матери. Получить свидетельство о рождении в ЗГАСе можно в удобное время, заранее забронировав день.

Цифровизация государственных услуг и перевод их в электронный вид является одним из направлений национального проекта "Цифровая экономика". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз отмечал важность нацпроекта, так как доступность госуслуг и электронных сервисов повышает качество жизни уральцев.

Напомним, в Свердловской области более 7 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала.