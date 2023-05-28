Фестиваль уличной культуры прошел в Екатеринбурге

Третий фестиваль MEGA URBAN FEST прошел в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва. Зрители наблюдали за автошоу, турниром по баскетболу, а также побывали на концерте.
Джимхана — дрифт
На специально оборудованной парковке прошло скоростное автошоу — участники на спортивных машинах и мотоциклах показали навыки скоростного маневрирования между препятствиями. Зрители ликовали при удачных и завораживающих поворотах, а воздух был наполнен запахом асфальта и резины.
Рядом была организована выставка машин, где можно было увидеть дорогие и редкие автомобили, а также тюнингованные под стиль уличных гонок.
Баскетбол
На баскетбольной площадке состоялись детские и взрослые турниры, а также конкурс трехочковых бросков в кольцо. Для самых маленьких рядом с площадкой была оборудована полоса препятствий, где дети учились владеть мячом. Взрослые спортсмены показали приемы баскетбольного фристайла (виртуозное владение мячом).
Маркет, кастом и стритарт
На фестивале были представлены различные уральские бренды одежды, специализирующиеся на уличной культуре и базовых элементах одежды.
Также гости праздника могли украсить свою одежду любым понравившимся рисунком.
Большая и малая сцена
На главной сцене выступили молодые и уже известные хип-хоп исполнители. Толпу разогревали уральские музыканты SKINNYKK, YAPRADA, ХОУП и другие. Хедлайнерами мероприятия стали популярные среди молодежи артисты Friendly Thug, Seemee и MARKUL.
На малой сцене участников фестиваля обучали правильным движениям хип-хоп культуры, тут же прошли соревнования по танцам от центра Global Dance University. Участники могли в любое время записаться на танцевальное состязание и показать свои навыки.
Другие площадки
На известной скейт-зоне в "Меге" прошли соревнования в трех дисциплинах: BMX, скейт и кикскутер в категории ПРО.
Всего было организовано 20 площадок с различными развлечениями. Например, в MEGA Friends Zone можно было научиться сводить музыку и создавать сеты из мелодий, а совсем рядом был открыт тату-бар, где желающие могли набить татуировку.