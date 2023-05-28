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28 мая 2023, 12:54

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем пограничника

Евгений Куйвашев

Губернатор поздравил уральцев с Днем пограничника. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником, который отмечается 28 мая.

Глава региона отметил, что свердловчане успешно решают возложенные на них задачи, в лучших традициях продолжают нести службу, внося большой вклад в сохранение социальной стабильности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала.

Губернатор поблагодарил пограничников и ветеранов за верность воинскому долгу, отвагу, стойкость, профессионализм, сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, в Свердловской области главный пограничный пост находится в аэропорту Кольцово на контрольно-пропускном пункте "Екатеринбург".

Ранее Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем химика.

Областная газета Свердловской области

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