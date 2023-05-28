Владимир Путин подписал указ "Об учреждении ордена Гагарина"

В России учрежден новый орден, которым будут награждать за заслуги в области ракетостроения и освоения космоса. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Госнаграда будет вручаться за заслуги в области космонавтики.

Указ № 385 подписан и вступил в силу 27 мая 2023 года, сообщается на сайте Кремля. В документе указано, что награду могут получить граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, а также за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета; за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности; за выдающиеся заслуги в разработке и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники и большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Госнаграду могут получить также иностранные граждане за эффективное сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства и коллективы организаций независимо от формы собственности за сотрудничество в области космоса.

"Знак ордена Гагарина из серебра с эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением звездного неба, три звезды на котором украшены фианитами. На оборотной стороне — рельефная надпись "Юрий Гагарин" и номер знака ордена", — говорится в документе.

Кроме того, в поле пятилучевой звезды — погрудный портрет Юрия Гагарина в гермошлеме. Для особого случая и возможного повседневного ношения на гражданской одежде разработана также миниатюрная копия ордена.

Напомним, Владимир Путин удостоил госнаград шестерых свердловчан.