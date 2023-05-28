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28 мая 2023, 15:17

До окончания предварительного электронного голосования партии "Единая Россия" осталось несколько часов

  Олеся Касперович
Итоги предварительных выборов будут подведены 30 мая

За прошедшие дни в предварительном голосовании приняли участие 135 170 человек. Фото: Владимир Мартьянов

Подходит к концу седьмой, заключительный день предварительного голосования по определению кандидатов на предстоящих выборах от "Единой России". Завершится прием голосов в 20:00 по местному времени 28 мая.

"За прошедшие дни в предварительном голосовании приняли участие 135 170 человек", — рассказала пресс-секретарь Свердловского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алена Шиян.

Напомним, свердловчане выбирают кандидатов, которым они доверяют и хотят видеть в качестве участников на выборах в Екатеринбургскую городскую думу, думу городского округа Верхняя Пышма и на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.

По данным пресс-службы Свердловского регионального исполнительного комитета партии, за кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы отдали свои голоса 119 742 избирателя, за кандидатов в думу ГО Верхняя Пышма проголосовал 4 441 избиратель, за кандидата в депутаты Законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу — 10 987 избирателей.

Добавим, что в оставшиеся часы проголосовать за кандидатов можно на сайте pg.er.ru. Итоги предварительного голосования будут подведены 30 мая.

Ранее "Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале.

Областная газета Свердловской области

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