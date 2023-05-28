Темы дня

Общество
28 мая 2023, 18:21

Отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный

  Олеся Касперович
За отличную учебу суворовцев наградили поездкой

Суворовцы екатеринбургского училища побывали на космодроме и наблюдали за пуском ракеты-носителя. Фото: официальная страница Госкорпорации "Роскосмос" в социальной сети "ВКонтакте"

На космодроме Восточный в Амурской области побывали воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. Поездка стала для них наградой за отличную учебу и успехи в различных технических конкурсах и олимпиадах.

"Ребята смогли понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" № 1. Впечатления от такой насыщенной поездки останутся с суворовцами надолго и будут вдохновлять на новые успехи в учебе", — говорится в сообщении Госкорпорации "Роскосмос" в социальной сети "ВКонтакте".

Ребята также посетили технический и монтажно-испытательный комплексы, стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", строящийся стартовый стол под новую ракету-носитель "Ангара". Кроме того, они побывали в музее в космическом центре "Восток" и на экскурсии по новому "космическому" городу Циолковский.

Добавим, что космодром Восточный — это первый гражданский космодром России. Он находится на Дальнем Востоке, вблизи города Циолковский. С 28 апреля 2016 года по 27 мая 2023 года с космодрома Восточный выполнены 13 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведены 295 космических аппаратов.

Ранее Роскосмос продлил миссию экипажа на МКС с екатеринбургским космонавтом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.05.2023, 18:21 / Общество
Отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный
28.05.2023, 17:21 / Общество
За сутки правоохранители составили более 70 протоколов в ходе рейдов на водоемах Екатеринбурга
28.05.2023, 16:32 / Общество
Контрольные группы продолжают круглосуточно патрулировать леса и прибрежные зоны во всех свердловских муниципалитетах
28.05.2023, 15:17 / Общество
До окончания предварительного электронного голосования партии "Единая Россия" осталось несколько часов
28.05.2023, 14:27 / Общество
Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие диабета