Отличники Екатеринбургского суворовского военного училища посетили космодром Восточный

Суворовцы екатеринбургского училища побывали на космодроме и наблюдали за пуском ракеты-носителя. Фото: официальная страница Госкорпорации "Роскосмос" в социальной сети "ВКонтакте"

На космодроме Восточный в Амурской области побывали воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. Поездка стала для них наградой за отличную учебу и успехи в различных технических конкурсах и олимпиадах.

"Ребята смогли понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" № 1. Впечатления от такой насыщенной поездки останутся с суворовцами надолго и будут вдохновлять на новые успехи в учебе", — говорится в сообщении Госкорпорации "Роскосмос" в социальной сети "ВКонтакте".

Ребята также посетили технический и монтажно-испытательный комплексы, стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", строящийся стартовый стол под новую ракету-носитель "Ангара". Кроме того, они побывали в музее в космическом центре "Восток" и на экскурсии по новому "космическому" городу Циолковский.

Добавим, что космодром Восточный — это первый гражданский космодром России. Он находится на Дальнем Востоке, вблизи города Циолковский. С 28 апреля 2016 года по 27 мая 2023 года с космодрома Восточный выполнены 13 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведены 295 космических аппаратов.

Ранее Роскосмос продлил миссию экипажа на МКС с екатеринбургским космонавтом.