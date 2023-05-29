Температура выше климатической нормы на 10 градусов ожидается в Свердловской области

Ближайшая неделя в Свердловской области ожидается без существенных осадков. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области в предстоящую неделю ожидается температура выше климатической нормы, об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

"Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 6–10 градусов. На остальной территории региона прогнозируется более комфортная погода", — пишет Алексей Пулин.

По данным синоптика, в течение недели на Среднем Урале ожидаются дожди, но их распределение по территории региона будет неравномерным. Основные осадки пройдут в северных районах Свердловской области, а также по его западной границе. Восток и юго-восток региона дождь почти не затронет.

Сегодня в большинстве районов днем температура воздуха превысит 30 градусов тепла, а на юго-востоке воздух прогреется до +35 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с. Ночью температура опустится до +17 градусов.

Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 71-летней давности.