В метрополитене Екатеринбурга откроют выставку детских рисунков к 300-летию города

Выставка детских рисунков, посвященная 300-летию Екатеринбурга, откроется в метро 1 июня. Фото: Галина Соловьева

В метрополитене Екатеринбурга на станции "Площадь 1905 года" состоится выставка детских рисунков в честь 300-летия столицы Урала и Дня защиты детей. Также горожане смогут принять участие в голосовании за лучшую работу.

По информации пресс-службы Екатеринбургского метрополитена, открытие выставки "Екатеринбург — город будущего" состоится 1 июня. На ней будут размещены по 9 предварительно отобранных комиссией работ. Они разделены на категории: от 5 до 7 лет включительно, от 8 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Проголосовать можно будет лишь за один рисунок по каждой возрастной категории.

"Проголосовать за понравившийся рисунок можно в период с 1 по 30 июня 2023 года на официальном сайте метрополитена. Голосование завершится 30 июня 2023 года в 23:59", — сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена.

Детей, чьи рисунки победят в голосовании, наградят специальными призами, приуроченными к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что марка к 300-летию Екатеринбурга выпущена в обращение.

Еще по теме: