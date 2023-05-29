Центробанк установит единые требования, регулирующие рынок рассрочки платежей за товары

Сервис оплаты частями нравится потребителям, но не имеет общих правил, поэтому рынок рассрочки необходимо регулировать. Фото: Галина Соловьева

Осенью Банк России подготовит законопроект по регулированию рынка онлайн-оплаты частями за товары и услуги. Прежде всего планируется установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. Инициатива призвана защитить права потребителей.

"Есть принципиальный момент: требования к договору рассрочки, которые должны быть установлены в любом случае для всех операторов. Дело в том, что сейчас он может быть вообще любым. Поэтому требования к договору рассрочки надо будет установить в законе, в том числе и требования к операторам рассрочки", — рассказал "Известиям" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

Эксперт отметил, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку — и можешь оплачивать товар в несколько приемов. Еще отличие рассрочки от классического кредита состоит в том, что по ней не возникает переплаты, не проводится проверка клиента, сумма выплат не отражается в кредитной истории.

Однако не всегда условия по рассрочке прозрачны для пользователей. К примеру, платы за саму рассрочку нет, но если клиент не внес часть средств вовремя, возникает огромный штраф. Таким образом, права потребителей ущемляются. Поэтому необходимо регулировать такую схему оплаты: рассмотреть вопросы единых требований к информированию потребителя, а также ограничить размеры штрафов за нарушение потребителем обязательств. Также необходимо ограничить право на получение выплат, например, коллекторами.

Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям, подчеркнул Михаил Мамута.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о покупке автомобиля за счет средств маткапитала.