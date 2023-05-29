Завершен подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России"

Предварительные выборы от партии "Единая Россия" завершились. Фото: Владимир Мартьянов

Предварительное голосование по определению кандидатов на предстоящих выборах от "Единой России" проходило на прошлой неделе. Прием голосов завершился накануне в 20:00 по местному времени. Результаты уже известны.

"Посмотреть результаты и убедиться в правильности учета голосов можно на сайте pg.er.ru. Для этого надо использовать ключ шифрования, который получил каждый проголосовавший избиратель", — говорится в сообщении официального telegram-канала партии "Единая Россия" в Свердловской области.

Напомним, за прошедшие дни в предварительном голосовании приняли участие более 135 тысяч свердловчан. Они выбирали кандидатов, которым они доверяют и хотят видеть в качестве участников на выборах в Екатеринбургскую городскую думу, думу городского округа Верхняя Пышма и на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.

Наибольшую поддержку избирателей по выборам в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД) получили глава Екатеринбурга Алексей Орлов (56 440 голосов), депутат Госдумы РФ, биатлонист Антон Шипулин (49 175 голосов), депутат Законодательного собрания Свердловской области, автогонщик Сергей Карякин (42 735 голосов).

В каждом из 25 одномандатных избирательных округов определились свои лидеры. Среди них больше всех голосов получил действующий депутат ЕГД Алексей Вихарев. За него отдали голоса 6 682 избирателя по округу № 19.

За кандидатов в думу ГО Верхняя Пышма проголосовало более 4 тысяч избирателей. По пятимандатному избирательному округу № 1 лидирует депутат думы городского округа Верхняя Пышма на непостоянной основе Александр Какуша (670 голосов). По округу № 2 — депутат думы городского округа Верхняя Пышма на непостоянной основе Татьяна Балюкова (544 голоса). По округу № 3 — заведующий взрослой поликлиникой, врач-психиатр-нарколог "Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина" Евгения Корзухина (561 голос). По округу № 4 — депутат думы городского округа Верхняя Пышма на непостоянной основе Людмила Горская (637 голосов).

За кандидата в депутаты Законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу голосовало более 10 тысяч избирателей. Лидирует действующий депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников (8 054 голоса).

Все, кто одержал победу на предварительном голосовании "Единой России", станут кандидатами от партии на сентябрьских выборах.

Окончательные итоги предварительного голосования будут озвучены 30 мая. По предварительным оценкам, в праймериз приняли участие более 3 миллионов избирателей по всей России. Серьезных нарушений в ходе процедуры не было.

Ранее "Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале.