В Сысерти в эти выходные контрольные группы выявили нарушителей противопожарного режима

В акваториях Верхне-Сысертского и Сысертского водохранилищ работали патрульно-контрольные группы ГИМС и МЧС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В эти выходные по поручению губернатора Евгения Куйвашева велось усиленное патрулирование всей территории Свердловской области с целью не допустить нарушений противопожарного режима. Особое внимание контрольные группы уделяли популярным местам отдыха свердловчан.

Так, в лесах и на берегах водоемов под Сысертью были обнаружены нарушители.

За два выходных дня в Сысерти составлено 9 административных протоколов по нарушениям правил особого противопожарного режима и 11 протоколов по нарушениям правил парковки в водоохранной зоне, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Добавим, что контрольные группы начинали патрулирование с 4 часов утра. В акваториях Верхне-Сысертского и Сысертского водохранилищ работали патрульно-контрольные группы Государственной инспекции по маломерным судам и МЧС.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В лесах и частном секторе вместе с полицией и МЧС дежурили сотрудники местных администраций, сельские главы и старосты. Специалисты Сысертского лесничества, арендаторы лесных участков и добровольцы перекрывали несанкционированные съезды в лес и заезды на прибрежные территории.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всего по Сысертскому городскому округу работало до 18 контрольных групп.

Напомним, за сутки на Среднем Урале ликвидировали 10 лесных пожаров.

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