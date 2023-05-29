Семь новых поликлиник и амбулаторию построят в Свердловской области до 2025 года

Всего в рамках госпрограммы Минстроя на указанные цели предусмотрено 8,8 миллиарда рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строительство объектов медицинского профиля будет организовано на Среднем Урале благодаря национальному проекту "Здравоохранение". До 2025 года в регионе возведут семь новых поликлиник и амбулаторию.

Из федерального бюджета уже выделено более 4 миллиардов рублей в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области", утвержденного губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Всего в рамках госпрограммы Минстроя на указанные цели предусмотрено 8,8 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета привлечено 4,1 миллиарда рублей, 363 миллиона рублей — из областного бюджета. До 2025 года предстоит привлечь еще 4,5 миллиарда рублей. На эти средства будут созданы 7 поликлиник и 1 амбулатория", — рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов на заседании Проектного комитета региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Так, в Серове построят пятиэтажную детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Здесь будет блок оказания помощи детям-инвалидам, рентгенологический блок, лаборатория, физиотерапевтическое, педиатрическое и другие отделения. Аналогичные пятиэтажные поликлиники будут построены в Березовском и Артемовском. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, здание поликлиники в Артемовском ждали более 30 лет. Его возведут в центральном медгородке.

В Арамиле построят одноэтажную поликлинику на 150 посещений в смену. Новое здание будет в 8 раз больше по площади, чем прежнее. По проекту предусмотрено отдельное крыло для педиатров, узких специалистов, кабинеты физиолечения. Также будет организован отдельный блок неотложной помощи пациентам, появятся кабинеты функциональной диагностики. На днях уже будет готов паспорт объекта.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новая поликлиника для детей Железнодорожного района Екатеринбурга войдет в состав детской больницы № 9. Разместится она на улице Готвальда и будет рассчитана на 500 посещений в смену, а прикрепленное население составит более 20 тысяч детей.

Жителей Орджоникидзевского района ждет новое здание поликлиники детской городской больницы № 15. Оно будет переменной этажности от 2 до 8 этажей, рассчитано на 700 посещений в смену. К новой поликлинике будет прикреплено около 25 тысяч маленьких жителей микрорайона Уралмаш.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также будет построена детская поликлиника при Режевской центральной больнице, рассчитанная на 300 посещений в смену.

Одноэтажная амбулатория появится в рабочем поселке Верхние Серги, рассчитанная на 100 посещений в смену. В ней планируется организовать дневной стационар на 9 мест, пункт неотложной помощи, взрослое и детское терапевтические отделения с комплексом диагностических и процедурных кабинетов, включая акушерско-гинекологическую службу.

При строительстве всех объектов будет применен механизм заключения контрактов "под ключ": в рамках контракта будут выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Это существенно экономит время на проведении конкурсных процедур, а также позволяет приступить к строительству в кратчайшие сроки.

Напомним, в центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках.

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