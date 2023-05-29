В Свердловской области в отношении нарушителей особого противопожарного режима возбуждено более 200 административных дел

В селе Шишкино мужчина на кирпичном приспособлении готовил еду поросятам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В минувшие выходные в муниципалитетах Среднего Урала прошли масштабные проверки соблюдения противопожарного режима. По результатам рейдов возбуждено 241 административное дело.

Департамент информационной политики региона отмечает, что выявление правонарушений в период действия особого противопожарного режима находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Свыше 4 тысяч патрульно-контрольных групп, созданных по поручению главы региона, в субботу и воскресенье с 4:00 обходили леса и въезды в лесопарки, участки вдоль дорог, прибрежных территорий, садовых и дачных участков. Вопреки запретам уральцы нарушали требования правил противопожарной безопасности.

Так, в коттеджном поселке "Черника-парк" Березовского семья жарила шашлыки на переносном мангале. Отдыхающим был выписан штраф 10 тысяч рублей. Хозяин дома в селе Шишкино во дворе на кирпичном приспособлении готовил еду поросятам. Штраф также составил 10 тысяч рублей.

В Полевском молодые люди на берегу Штангового пруда жарили на костре сосиски. Также барбекю с мангалом организовали жители коллективного сада "Малахит".

Размер административного штрафа за несоблюдение правил и дополнительных требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима может достигать 2 миллионов рублей в зависимости от степени нарушения. С начала пожароопасного периода по результатам рейдов в регионе возбуждено порядка 2,4 тысячи административных дел в отношении физических и юридических лиц.

В Полевском молодые люди жарили на костре сосиски. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Сысерти в эти выходные контрольные группы выявили нарушителей противопожарного режима.

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