До конца года в регионах УрФО решат проблемы обманутых дольщиков

До конца года в регионах УрФО будут восстановлены права больше 2 тысяч обманутых дольщиков. Фото: Галина Соловьева

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа. Одной из тем заседания стала ситуация с обманутыми дольщиками, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда.

В трех регионах УрФО (в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, в Челябинской и Свердловской областях) остались 39 проблемных объектов, из которых 29 — дома, квартиры в которых по договору долевого участия (ДДУ) приобрели 2 622 человека.

Полпред подчеркнул, что решение проблем обманутых дольщиков в регионах УрФО должно быть завершено в этом году.

"Это принципиальный вопрос: на территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся", — отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда, в конце второго квартала из списка проблемных исключат 7 объектов в Челябинской и Свердловской областях. Будут восстановлены права 310 человек. Во втором полугодии будут решен вопрос с оставшимися 32 объектами в регионах УрФО, где по договорам ДДУ помещения приобрели 2 312 граждан.

Напомним, ранее Владимир Якушев подчеркнул необходимость выполнения социальных обязательств регионами УрФО.