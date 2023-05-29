На время летних каникул для свердловских подростков предприятия открыли более 18 тысяч вакансий

Ребята могут выбрать различные виды работ в зависимости от своих запросов. Фото: Александр Зайцев

Летом службы занятости Свердловской области трудоустроят свыше 18 тысяч подростков. По решению губернатора Евгения Куйвашева на летнюю занятость несовершеннолетних из регионального бюджета выделено около 30,5 миллионов рублей.

С этого года подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут найти работу через электронный сервис общероссийской базы вакансий и резюме "Работа России". Их трудоустройством занимаются специалисты центров занятости совместно с молодежными биржами труда и отрядами мэров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам заместителя директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, раньше ребята должны были лично подать заявление на поиск вакансии, сейчас это можно сделать удаленно.

"Ознакомительные занятия по работе с сервисом мы проводили в школах. На сегодняшний день в службу занятости с электронным заявлением обратились 890 подростков, почти все из них уже трудоустроены", — рассказала Наталия Бордюгова.

Ребята могут выбрать различные виды работ в зависимости от своих запросов. Это может быть озеленение территории, благоустройство дворовых площадок, рекультивация газонов, уборка территории, расклейка объявлений, реставрация книг в библиотеках, написание постов для социальных сетей и формирование контента, разработка афиш и макетов для печатной продукции, создание цифровых иллюстраций, графика и другое. В некоторых муниципалитетах старшеклассники работают в детских лагерях вожатыми. Как правило, рабочий день не превышает 4 часов.

Сумма заработной платы зависит от вакансии, на которую претендует подросток. Трудоустроенные также получают материальную поддержку от государства — около 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что передовые уральские колледжи презентуют свои образовательные программы в Единый день профориентации.

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