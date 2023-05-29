«Бывало, и по восемь раз в сутки летали»

Пётр Еговцев в разговоре с «ОГ» отметил, что санитарные вертолёты российского производства ничем не уступают зарубежным аналогам. Фото: Борис Ярков

Территориальный центр медицины катастроф в Екатеринбурге, – уникальное учреждение здравоохранения в регионе. Специалисты центра совместно с Национальной службой санитарной авиации Ростеха оказывают помощь жителям, пострадавшим в авариях и стихийных бедствиях, проводят эвакуацию тяжелобольных пациентов, в том числе воздушным транспортом – вертолетами. Каково это – быть «летающим» врачом и каждый день спасать жизни, «ОГ» рассказал заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи, врач анестезиолог-реаниматолог центра Петр ЕГОВЦЕВ.

– У нас четыре вертолета марки «Ансат» от Казанского вертолетного завода. Они легкие, на двух двигателях и абсолютно новые – выпущены меньше года назад. Три вертолета базируются в Екатеринбурге, один – в Краснотурьинске. Летают днем и ночью, обычно на высоте от 250 до 500 метров, хотя максимально возможная высота для таких машин – пять тысяч метров, – говорит Петр Еговцев.

Внутри вертолетов установлены медицинские модули с комплектом оборудования для оказания помощи в любых ситуациях. Есть аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат для непрямого массажа сердца, система мониторинга и дефибрилляции легких и многое другое.

К воздушным суднам в центре относятся с особым пиететом: за техническим состоянием каждого вертолета следит персональный механик. На каждом «Ансате» работает два опытных пилота.

Обычно в вертолете находятся два пилота, врач и фельдшер – это стандартная авиамедицинская бригада Фото: Борис Ярков

– В штате есть и бывшие военные, уволившиеся в запас, и молодежь. Два пилота – девушки. Вылеты происходят практически ежедневно. Бывало, и по восемь раз за сутки летали. Бывали дни, когда вообще без вылетов. Все зависит от количества вызовов и целесообразности вылета. Если у пациента, к примеру, инсульт, его нужно как можно быстрее доставить в больницу, иначе риск, что он останется инвалидом, будет очень высоким. Если же человек попал в ДТП, у него множественные переломы, врачи на месте делают остеосинтез – фиксируют костные обломки, взаимодействуя с нами по видеосвязи. Выводим пациента из шока и уже в более стабильном состоянии везем на вертолете на лечение, – поясняет Петр Еговцев.

Погодные условия для «летающих» врачей особенно важны. Высота облачности должна быть не ниже 600 метров, дальность видимости – около пяти километров. Если на улице ливень, снег или туман, пилоты принимают решение о вылете в индивидуальном порядке, просчитывая все риски.

– Вертолет движется со скоростью 200 километров в час. Один полет занимает менее двух часов, – говорит Петр Еговцев. – Заранее предусматривается запас топлива. При необходимости можно сделать дозаправку в Екатеринбурге или Краснотурьинске – здесь есть топливно-заправочные комплексы. Очень не хватает такого комплекса на востоке области. Если мы летим, например, в Тавду, то приходится посылать туда бензовоз и уже на месте заправляться. Сейчас вопрос установки ТЗК решается.

Санавиация необходима, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была как можно доступнее людям. Для вертолетов центра медицины катастроф оборудованы более 20 посадочных площадок по всей Свердловской области. Если же площадки нет, а экстренная помощь тяжелобольному пациенту крайне необходима, пилот может посадить судно на любой подходящей территории. К примеру, в Ивделе до недавнего времени вертолет садился на отсыпанном щебнем «пятачке» – сейчас его асфальтируют. Был случай, когда врачи летали к манси в ивдельский поселок Ушма и садились прямо в поле.

– Мы оказываем помощь «тяжелым» больным. Больше половины пациентов находятся в состоянии шока, многим требуется искусственная вентиляция легких. Буквально на днях летали в Серов – вывозили оттуда в Екатеринбург пострадавшего с сильными ожогами. В шутку называем себя «бойцами невидимого фронта», так как пациенты, находясь на грани жизни и смерти, о нас, как правило, ничего не знают и не помнят. Но именно с теми, кому тяжелее всего, хочется работать. Нагляднее видишь результат своего труда, когда кого-то удается вытащить чуть ли не с того света.