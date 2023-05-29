Водолазы ищут «клады»

Дно водоемов чистят шесть водолазов, они работают в парах. Фото: Портал «Тагил.лайф»

В Нижнем Тагиле водолазы спасательной станции при муниципальном центре защиты населения очищают водоемы от мусора. До конца июня шесть специалистов обследуют прибрежную зону городского пруда возле отеля Demidov Plaza, Выйского и Муринского прудов, реки Тагил в районе парка «Народный». Главная задача – исключить травмирование отдыхающих в купальный сезон.

Как рассказал «ОГ» начальник спасательной станции Александр Витюнин, водолазы опускаются на глубину до двух метров. Работают в парах – один ныряет со страховочным тросом, другой следит за погружением с берега. Легкие предметы со дна водоема они собирают в специальные корзины, для тяжелых используют подъемные сооружения.

– Находим разные коряги, бутылки, автомобильные покрышки, удочки. Часто попадаются солнцезащитные очки, старая обувь – например, резиновые сапоги. Очистку водо­емов мы проводим ежегодно, и мусора, к сожалению, меньше не становится, – говорит Александр Витюнин.

Самой необычной находкой тагильских водолазов стал речной катер с капитанской рубкой и креплениями для пулеметов. Судно было обнаружено в 2020 году в городском пруду у Лисьей горы во время испытания нового эхолота. 10-метровый корабль лежал на глубине восьми метров и был полностью покрыт илом. С помощью лебедки его удалось вытащить на берег. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предположил, что это сторожевой патрульный катер 1930-1940-х годов, и в городских архивах должны остаться упоминания о нем. Сейчас крае­веды пытаются разыскать последнего владельца судна.

Ещё одна необычная находка – мраморная 100-килограммовая плита, которую водолазы подняли со дна в 2019 году с помощью экскаватора. С двух сторон на ней есть надписи – слова молитвы «Трисвятое», которая читается в конце отпевания. Специалисты нижнетагильского музея-заповедника, осмотрев плиту, пришли к выводу, что установить такую могла только зажиточная семья – купцы или приказчики.

По словам Александра Витюнина, после очистки дна сотрудники станции выставят на водоемах спасательные посты. Будет дежурить спасательный катер и автомобиль. До сентября центр защиты населения будет следить за ситуацией на водо­емах и при необходимости оказывать первую помощь отдыхающим.