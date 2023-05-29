Им сверху видно всё

Сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов работают без перерывов и выходных. Фото: Борис Ярков.

В Свердловской области продолжается обновление парка служб, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров. В этом году для Уральской базы авиационной охраны лесов будет закуплено не менее пяти малых лесопатрульных комплексов. Это позволит специалистам более эффективно выявлять и ликвидировать природные пожары. Комплексы на базе автомобилей УАЗ оборудованы емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой. Деньги на новую технику выделены в рамках нацпроекта «Экология».

Уральская база авиационной охраны лесов – это специализированное учреждение по тушению природных пожаров, где трудятся 1,1 тысячи специалистов. Именно ее сотрудники, как правило, первыми встают на защиту лесов.

Созданная система мониторинга позволяет выявлять возгорания в лесах и направлять людей и технику на их тушение в течение первых суток. Так происходит и сегодня, когда специалисты Уральской авиабазы, МЧС и лесничие, объединив усилия, ликвидируют природные пожары.

В удаленных и труднодоступных районах с огнем борются парашютисты-десантники. В мае парашютисты-пожарные и десантники-пожарные ликвидировали крупные возгорания в Сосьвинском, Ивдельском городских округах, в Алапаевском районе Свердловской области.

Специалистов доставляют к месту пожара на самолетах Ан‑2­ и вертолетах Ми-8. Работать приходится там, где не может пройти техника и зачастую нет поблизости водоемов с водой. Поэтому основные инструменты парашютистов-десантников – так называемые воздуходувки, с помощью которых можно сбить пламя, и лопаты – их используют, чтобы забрасывать землей огонь на кромке пожара.

Для своевременного обнаружения природных пожаров проводится авиационное патрулирование земель лесного фонда. В одном из таких вылетов вместе с сотрудниками Алапаевского отделения Уральской базы авиационной охраны лесов принял участие фотокоррес­пондент «ОГ» Борис Ярков.

Алапаевское отделение Уральской базы авиационной охраны лесов находится в эпицентре лесных пожаров.

– Сотрудники работают без перерывов и выходных. Только в небе они проводят в общей сложности по восемь часов ежедневно, облетая старые и отыскивая новые очаги пожара. Лично мне хватило и четырех часов, которые я провел на борту Ан-2, чтобы оценить всю тяжесть их работы, – говорит Борис Ярков.

– Когда мы пролетали над очередным очагом лесного пожара, дышать в самолете становилось очень тяжело. Спасало только то, что я пил много воды, – продолжает он. – Надо понимать специ­фику работы: сотрудники, заметив пожар, начинают изучать его, а самолет кружит над очагом пожара, выписывая такие виражи, что тебя начинает кидать от борта к борту. При этом сотрудникам Авиалесоохраны нужно не только рассмотреть само возгорание, но еще занести координаты в сводную таблицу. После приземления их работа не заканчивается – они должны передать в региональную диспетчерскую службу всю информацию о текущей ситуации: новых возгораниях и локализации старых пожаров, – рассказывает фото­корреспондент «ОГ».