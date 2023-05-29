Этот поезд огня не боится

Пожарные поезда незаменимы на территориях, к которым примыкают ветки железнодорожного сообщения. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД

Наряду с подразделениями МЧС России и Авиалесоохраны в тушении природных пожаров в регионе участвуют пожарные поезда СвЖД. С начала мая они совершили более 50 выездов, в том числе работали на пожарах в поселках Сосьва и Таежный.

На ключевых станциях Свердловской магистрали размещен 21 пожарный поезд. В каж­дом – более 120 тонн воды, что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами. На весенне-летний период в состав поездов включили 18 дополнительных цистерн-водохранилищ.

– Преимущество пожарных расчетов на рельсах в том, что они существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке, а также могут подъехать к очагам возгораний, куда сложно добраться на автомобиле – например, в лесных массивах или отдаленных деревнях, – рассказали в пресс-службе СвЖД.

Больше и охватываемая площадь возгорания: насосы спецсостава способны обеспечить подачу воды из расчета 50 литров в секунду на расстояние до одного километра. Зона обслуживания каждого поезда составляет от 100 до 600 километров по железным дорогам общего пользования, причем состав готов выехать к месту возгорания в течение 10 минут после вызова в любое время дня и ночи.

Гордость региона – пожарные поезда нового поколения, сейчас их 14. Они оснащены усовершенствованной насос­ной установкой, дизель-генератором повышенной мощности, современным пожарно-техническим и спасательным оборудованием, средствами связи и умной электроникой: радиостанциями, бортовыми системами мониторинга и управления, спутниковой навигацией.

На заправку цистерн в таких поездах требуется меньше времени, также есть возможность дистанционно контролировать уровень и температуру воды в резервуарах. Для работников дежурного караула предусмотрены удобные зоны для отдыха и приема пищи, улучшенный санитарный модуль, дополнительные помещения для хранения снаряжения и инвентаря.

Составы, окрашенные в ярко-красный цвет, этой весной можно было увидеть на большинстве крупных пожаров. Так, в конце апреля пожарные поезда станций Егоршино и Серов-Сортировочный работали в поселке Сосьва, помогая подразделениям МЧС проливать территорию, а также станционные и подъездные пути во избежание новых очагов возгорания. Помощь пришлась очень кстати: река Сосьва вблизи поселка в этом году сильно обмелела, и расчеты МЧС могли брать из нее воду для тушения в ограниченных объемах.

Пожарный поезд со станции Егоршино направился на станцию Карпунино, чтобы помогать бороться с огнем в близлежащем поселке Таежный. А спецсоставы со станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный на протяжении двух дней оказывали подразделениям МЧС помощь в ликвидации пожара в поселке Прогресс недалеко от станции Коуровка. Там загорелась пилорама, и возникла угроза распространения огня на жилой сектор. Благодаря совместным усилиям пожар удалось потушить.