Телефон «112». Круглосуточно

В ЕДДС круглосуточно поступает информация всех сфер городской жизни: от коммунальных аварий до чрезвычайных ситуаций. Фото: Алексей Кунилов

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) – из разряда служб, работа которых порою не видна. Между тем от команды ЕДДС зависит безопасность людей. Сотрудники службы держат руку на пульсе городской жизни, отслеживая малейшие сбои отлаженного механизма управления муниципалитетом.

Повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов – один из важных элементов обеспечения безопасности в Свердловской области. Для приема сообщений о несущих угрозу происшествиях, анализа поступившей информации, оповещения соответствующих служб (прежде всего, своевременное информирование руководящего состава муниципалитета об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации) и населения о сложившейся ситуации, возможных способах самозащиты и координировании их действий и предусмотрена ЕДДС.

К оперативным дежурным службы в режиме «24/7» стекается информация по всем направлениям городской жизни: от локальных коммунальных аварий до ситуаций из разряда ГО и ЧС. На сегодня на территории региона функционируют 73 ЕДДС в 73 муниципальных образованиях. Работа Екатеринбургской дежурно-диспетчерской службы признана лучшей на региональном уровне (в 2018 году она признавалась лучшей в России).

Особой статистки в службе не ведут, но, по словам дежурных, чаще всего к ним обращаются с просьбой посодействовать в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы.

– У нас в штате работают более ста человек. К нам стекается информация обо всем: ЖКХ, экология, благоустройство, дорожные и чрезвычайные ситуации. Сейчас людей волнуют пожары. Мониторинг ведем в круглосуточном режиме. Передаем оперативную информацию экстренным службам. Уже они решают проблему на месте, – рассказал директор Екатеринбургской городской ЕДДС Александр Колесников.

Весь персонал екатеринбургской службы прошел обучение и практическую стажировку на базе ГУ МЧС России по Свердловской области и Учебно-методического центра ГО и ЧС Свердловской области.

Действует ЕДДС в связке с органами повседневного управления Свердловской областной подсистемы РСЧС, органами местного самоуправления, со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций независимо от форм собственности.