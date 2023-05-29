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Общество
29 мая 2023, 20:21

В Екатеринбург на форум "Рубежи Победы" приедут представители 52 городов трудовой доблести

Екатеринбург

Организаторы подготовили для участников форума программу, которая включает в себя деловые, образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Фото: Полина Зиновьева

В III Всероссийском форуме "Рубежи Победы" примут участие представители 52 городов. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 22 по 23 июня 2023 года. Его работа начнется с торжественного открытия стелы "Город трудовой доблести" в столице Урала.

На форум приедут эксперты Российского военно-исторического общества, руководители и активисты патриотических движений, специалисты образовательных организаций и учреждений культуры и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Организаторы подготовили для участников форума программу, которая включает в себя деловые, образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Тема пленарного заседания — "Города трудовой доблести: мобилизация как фактор Победы". На круглом столе представители ветеранских организаций поделятся опытом, обсудят актуальные вопросы. На 5 площадках пройдут панельные сессии. Основными треками деловой программы станут: вклад Урала в Победу, увековечивание подвигов тружеников тыла, преемственность поколений и патриотическое воспитание молодежи. Гостей также ждет военно-историческая реконструкция и спектакль "Свердловск: культурная эвакуация".

Мероприятия также пройдут на территории музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК в Верхней Пышме. Завершится форум фестивалем "Уральская ночь музыки".

Ранее "Областная газета" писала, что работы по строительству стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге идут с опережением графика.

Областная газета Свердловской области

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