На Среднем Урале за последние сутки удалось ликвидировать 10 лесных пожаров площадью около 400 гектаров

В Свердловской области продолжается круглосуточная борьба с лесными пожарами, за сутки удалось ликвидировать порядка 400 га возгораний. Фото: Борис Ярков

Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки 29 мая удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 398 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным департамента информационной политики региона, на 8 часов утра 30 мая в Свердловской области действует 23 пожара. Их общая площадь составляет 3,6 тыс. га. Из них 13 возгораний на общей площади 100 га локализовано.

Специалистам за сутки удалось ликвидировать лесные пожары в том числе в Махневском муниципальном образовании (254 га), в Верхотурском городском округе (5 га).

Локализованы и не распространяются возгорания в Махневском муниципальном образовании (180 га), в Сухом Логу (20 га), в Первоуральске (15 га), в Екатеринбурге (4,4 га), в Березовском (9 га), в Тугулыме (1 га). Борьбу с огнем ведут более 770 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники.

На Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем. Также в регионе до 1 июня приостановлен сезон весенней охоты, введены ограничения на посещение ряда природных и лесных парков. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилена работа контрольных групп, которые патрулируют популярные у горожан места отдыха, въезды в лесопарки, участки вдоль дорог, прибрежные территории, турбазы, кемпинги и пляжные комплексы. В этой работе задействованы свыше 4 тысяч патрульно-контрольных групп из числа полиции, МЧС, лесничеств, администраций муниципалитетов и добровольцев.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима действуют штрафы, их сумма составляет:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Также передать фотографию дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области в отношении нарушителей особого противопожарного режима возбуждено более 200 административных дел.

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