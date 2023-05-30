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Общество
30 мая 2023, 10:50

Шесть оркестров уральской Росгвардии стали победителями фестиваля духовых и эстрадно-джазовых коллективов

  Олеся Касперович
Всего на фестивале выступали порядка 30 музыкальных коллективов

Музыкальные коллективы Росгвардии Уральского региона завоевали первые места в профессиональных исполнительских номинациях фестиваля "Новое дыхание". Фото: Росгвардия. Уральский округ на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Полковые оркестры Уральского округа войск национальной гвардии заняли призовые места в открытом региональном фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание".

Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии, конкурс проходил в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области и на территории музея-заповедника деревянного зодчества. Всего в фестивале приняли участие около тридцати музыкальных коллективов.

"Все шесть музыкальных коллективов из воинских частей Уральского округа Росгвардии завоевали первые места в профессиональных исполнительских номинациях, а Гран-при взял оркестр калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов", — говорится в сообщении Росгвардии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

За Гран-при музыканты получили главный приз — медный духовой инструмент тубу. Однако коллектив решил передать свою награду ребятам из детского оркестра Кировграда.

На гала-концерте фестиваля выступил сводный оркестр росгвардейцев под управлением начальника военно-оркестровой службы Уральского округа войск национальной гвардии майора Игоря Вараксина. Более ста военных музыкантов исполнили попурри на музыкальные темы русских композиторов, а также любимые всеми композиции.

Видео: официальная страница в соцсети "ВКонтакте" Росгвардия. Уральский округ

Добавим, что фестиваль "Новое дыхание" проводился под патронажем министерства культуры Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что в Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание".

Областная газета Свердловской области

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