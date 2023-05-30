Шесть оркестров уральской Росгвардии стали победителями фестиваля духовых и эстрадно-джазовых коллективов

Полковые оркестры Уральского округа войск национальной гвардии заняли призовые места в открытом региональном фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание".
Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии, конкурс проходил в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области и на территории музея-заповедника деревянного зодчества. Всего в фестивале приняли участие около тридцати музыкальных коллективов.
"Все шесть музыкальных коллективов из воинских частей Уральского округа Росгвардии завоевали первые места в профессиональных исполнительских номинациях, а Гран-при взял оркестр калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов", — говорится в сообщении Росгвардии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
За Гран-при музыканты получили главный приз — медный духовой инструмент тубу. Однако коллектив решил передать свою награду ребятам из детского оркестра Кировграда.
На гала-концерте фестиваля выступил сводный оркестр росгвардейцев под управлением начальника военно-оркестровой службы Уральского округа войск национальной гвардии майора Игоря Вараксина. Более ста военных музыкантов исполнили попурри на музыкальные темы русских композиторов, а также любимые всеми композиции.
Видео: официальная страница в соцсети "ВКонтакте" Росгвардия. Уральский округ
Добавим, что фестиваль "Новое дыхание" проводился под патронажем министерства культуры Свердловской области.
Ранее "Областная газета" писала, что в Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание".