Прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка в реке Пышме Свердловской области

В Камышлове 15-летний подросток утонул на реке Пышме, он не умел плавать. Фото: Галина Соловьева

Накануне подросток утонул в реке Пышме в Камышлове. Водоем был не предназначен для купания, однако соответствующих знаков поблизости не было установлено. Межрайонная прокуратура организовала проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 15-летний подросток был учащимся Камышловского училища-интерната для инвалидов. Накануне он вместе со своими друзьями отправился отдохнуть на реку. Чтобы попасть на другой берег, ребята решили перейти водоем вброд. Мальчик оступился и упал в воду, а так как не умел плавать, начал тонуть. На берегу реки на тот момент находились взрослые, но они не успели спасти ребенка.

На место происшествия выезжал Камышловский межрайонный прокурор Андрей Аржаховский. Органами предварительного расследования началась доследственная проверка по факту происшествия.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, главе Камышловского городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в связи с отсутствием знаков безопасности "Купание запрещено" на берегу реки Пышмы.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале ни один пляж не прошел проверку МЧС.

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