Туристический потенциал "Большой Сысерти" оценили инвесторы из Китая

Гости из Китая посетили Сысерть. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация из Китая посетила Свердловскую область. В рамках визита представители бизнес-миссии, организованной по приглашению регионального отделения "Деловой России", познакомились с предпринимательским сообществом и оценили туристический потенциал области. Гостям представили проектируемый кластер "Большая Сысерть".

"Россия и Китай — страны с огромным туристическим потенциалом и возможностями для взаимного сотрудничества в рамках инвестиций и обмена турпотоками. В этом году у нас в Екатеринбурге пройдет Российско-Китайское ЭКСПО. Если раньше туристы из Китая выбирали для путешествий Москву и Санкт-Петербург, то сейчас они все больше открывают для себя Урал и его фантастическую природу, а инвесторы видят возможности для работы в нашем регионе", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Развитие въездного туризма является одной из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предприниматели из Китая обсудили возможность организации туров для гостей со средними доходами и для VIP-туристов, которые готовы потратить на поездку от 10 тысяч долларов.

"Для нас было важно обсудить с предпринимателями Китайской Народной Республики два вопроса: какой отдых нужен китайским туристам на Урале и в какие туристические объекты они готовы инвестировать деньги. Программа, которую мы придумали для наших гостей, включала в себя посещение экокомплекса "Уральская пчелка", исторического центра Сысерти и загородного клуба "Лес", — сказал генеральный директор Управляющей компании туркластерами Свердловской области, председатель регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич.

Гости рассказали, что туристы из Китая не любят изматывающие походы с рюкзаками, а ценят комфорт, предпочитая отдых на природе, где есть все удобства. В путешествиях для них важны:

легкая доступность точек притяжения,

комфортный транспорт,

удобные места для размещения.

При этом гости из Китая предпочитают не селиться на 4 этаже и в номерах с цифрой "4".

Отметим, для предпринимателей из Китая провели экскурсии: в экокомплексе, где они попробовали мед и оценили сон в апидомиках, и в историческом центре Сысерти, где гостям рассказали об истории горнозаводского Урала.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предпринимателей также заинтересовал гастрономический туризм. Гости сообщили, что готовы сделать инвестиции и открыть китайский ресторан в Сысерти. Также им интересно участие в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале.

Напомним, между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики заключено соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

Ранее "Областная газета" писала, что в районе Сысерти появится туристическая тропа "Вокруг Шеманаихи".

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