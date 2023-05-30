В Свердловской области подвели итоги электронного предварительного голосования "Единой России"

За неделю предварительного голосования в Свердловской области общая явка составила 135 462 избирателя. Фото: пресс-служба Свердловского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия"

Предварительное голосование по определению кандидатов на предстоящих выборах от "Единой России" завершилось 28 мая. Сегодня в свердловском региональном исполкоме партии озвучили результаты.

Так, участниками электронного предварительного голосования в Свердловской области стали 222 кандидата. На праймериз в Екатеринбургскую городскую думу был заявлен 171 участник электронного предварительного голосования. В думу городского округа Верхняя Пышма — 44 кандидата. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 участвовало 7 кандидатов.

"По итогам голосования по первой модели в Свердловской области общая явка составила 135 462 избирателя, что составляет 10,46% от общего количества избирателей", — рассказала пресс-секретарь Свердловского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алена Шиян.

Явка в Екатеринбурге составила 119 998 человек, это рекордные 10,83% от общего числа избирателей. Ирбитский одномандатный избирательный округ показал явку в 11 002 человека. И городской округ Верхняя Пышма – 4 462 человека.

Посмотреть результаты и убедиться в правильности учета голосов можно на сайте pg.er.ru, для этого нужно использовать ключ шифрования, который получил каждый проголосовавший избиратель.

Напомним, в этом году предварительное голосование проходило полностью в электронном формате. Свердловчане выбирали кандидатов, которым они доверяют и хотят видеть в качестве участников на предстоящих в сентябре очных выборах.

Ранее "Областная газета" писала, кто получил наибольшую поддержку избирателей.