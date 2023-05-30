В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в июне

В июне в России начнут работать новые нормы, направленные на дополнительную защиту здоровья граждан, в первую очередь несовершеннолетних. Кроме того, можно будет отказаться от сбора биометрических данных для идентификации. Также вступят в силу другие законы.
Отказ от биометрической идентификации
О вступающих в силу в июне 2023 года законах рассказали в Госдуме РФ. С первого дня лета в МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме.
Единая биометрическая система (ЕБС) необходима для идентификации физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. К примеру, на предприятия оборонно-промышленного комплекса. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.
Ограничения при продаже вейпов и кальянов
С 1 июня вступает в силу закон, ограничивающий продажу вейпов и кальянов. Торговать подобными устройствами можно будет только в магазинах и павильонах. Нельзя будет продавать их на ярмарках, выставках, а также через автоматы и дистанционно. Кроме того, запрещена открытая демонстрация кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции на торговых объектах.
Госконтроль за продукцией для нужд гражданской обороны
МЧС России с 1 июня будет контролировать соблюдение стандартов техрегламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, которая будет использована для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций.
Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания
С 4 июня возможность участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций. Таким образом, в общественных наблюдательных комиссиях, которые действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления, сможет участвовать больше организаций.
Выборы в регионах, где введено военное положение
С 9 июня вступит в силу закон, позволяющий гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей участвовать в выборах. Таким образом, на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводиться, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.
Упрощение отказа от гражданства Украины
С 17 июня для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.
Обучение в воспитательных колониях
С 18 июня за Федеральной службой исполнения наказаний закрепят функции и полномочия учредителя школ при воспитательных колониях. К работе в них могут привлекать, в том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных организаций, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Поддержка самозанятых
С 29 июня всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. Ранее такое право было только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь этим правом смогут воспользоваться также самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.
Ранее "Областная газета" рассказывала о вступающих в силу законах с 1 мая.